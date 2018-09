Wypadek gimbusa. Dwoje dzieci w szpitalu

Dwoje dzieci trafiło na obserwację do szpitala po tym, jak w środę rano w Krupnikach pod Białymstokiem autobus wiozący uczniów do szkoły w Choroszczy zjechał do rowu. Kierowca był trzeźwy.

Autobusem do gminnej szkoły w Choroszczy jechało 17 dzieci i opiekunka. - Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca w trakcie wykonywania manewru skrętu z nieznanych przyczyn zjechał do rowu - poinformowała TVN24 mł. asp. Edyta Wilczyńska z policji w Białymstoku. Zaznaczyła, że kierowca autobusu był trzeźwy.

Dwoje dzieci w szpitalu

Strażacy uczestniczący w akcji ratowniczej przekazali, że przy wyjeździe z Krupnik na drogę główną prowadzącą do Choroszczy autobus zjechał do rowu i tam się przechylił. Gdy przyjechali na miejsce, najpierw podparli jedną stronę pojazdu, by go ustabilizować, po czym wybili szybę i przez okno ewakuowali dzieci.



Dwoje uczniów, uskarżających się na dolegliwości, zabrano na obserwację do szpitala w Białymstoku. Pozostałe dzieci albo od razu na miejscu odebrali rodzice, albo podstawionym przez straż pożarną autokarem zostały odwiezione do szkoły.

Na miejscu pracuje zespół, który ma usunąć autokar z pobocza. Ruch na drodze został wznowiony.

Źródło: Google Maps Do wypadku doszło w miejscowości Krupniki