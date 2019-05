Syn pobił ponad 80-letnią matkę, bo chciał 10 złotych

Przez wiele lat nie miał litości dla własnej matki. Wszczynał awantury, ubliżał jej, szarpał za włosy. Ostatnio, żeby wymusić od niej 10 złotych, pobił ją drewnianą pałką. 53-latek, który znęcał się nad ponad 80-letnią matką usłyszał zarzuty. Grozi mu 10 lat więzienia.

Weszli jak do siebie. Złodziei szuka policja Pojawili się w... czytaj dalej » Mieszkaniec wielkopolskiego Krotoszyna usłyszał zarzuty znęcania się psychicznego i fizycznego nad matką oraz wymuszenia rozbójniczego. 53-latek trafił do aresztu na trzy miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia.



Sprawa wyszła na jaw po pobiciu 80-letniej staruszki w maju drewnianą laską. W ten sposób mężczyzna zmusił wtedy matkę, by dała mu 10 zł.

To nie był pierwszy raz

Podczas śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Krotoszynie okazało się, że 53-latek przez wiele lat znęcał się na swoją matką.



Schemat zachowania mężczyzny – jak powiedział prokurator Maciej Meler - był najczęśćiej taki sam - podejrzany wszczynał pod wpływem alkoholu awantury domowe, w trakcie których ubliżał matce, popychał ją, szarpał, ciągnął za włosy, groził pozbawieniem życia i wymuszał pieniądze.



- Takim zachowaniem łącznie wymusił od pokrzywdzonej około 2 tysięcy złotych - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.