"Niech Grzegorz się nie maże, że nie chcę od niego odebrać telefonu"

Kibicuję Platformie Obywatelskiej, żeby się ogarnęła, bo jej słabość to słabość opozycji prodemokratycznej - mówił w "Kropce nad i" Robert Biedroń. Pytany o możliwość współpracy z opozycją i słowa Rafała Trzaskowskiego, że nie chce odebrać telefonu od Grzegorza Schetyny, odparł: - Niech Grzegorz się nie maże, że nie chcę od niego odebrać. Ja mogę się z nim spotkać i rozmawiać, bo to bardzo ważne, żeby rozmawiać o Polsce - zadeklarował.

We wtorek prezydent Słupska Robert Biedroń poinformował na konferencji prasowej, że w lutym ogłosi nowy projekt polityczny wraz z nazwą, programem i strukturami. Zapowiedział także, że do końca roku odwiedzi 40 miast Polski. - Będziemy rozmawiać o tym, jakiej Polski chcemy, o jakiej Polsce marzymy, o jakiej Polsce śnili ci, którzy pisali konstytucję Rzeczypospolitej - wyliczał.

Biedroń: Stanę na czele nowego ruchu. Za sześć miesięcy program Do końca roku... czytaj dalej » - Dziś polityka zbyt koncentruje się na personaliach, a zbyt mało na ludziach, jak sprawić żeby ludziom żyło się lepiej - argumentował swoją decyzję we wtorkowym programie "Kropka nad i" w TVN24.

- Widzę, jak Polska się zmienia dzięki 500 plus. PiS mówi: daję wam 500 plus, ale w zamian zabieram wam wolność. A w 2018 roku Polacy i Polki zasługują na to, żeby mieć i 500 plus, i wolność. I ja będę o to walczył - deklarował.

"Jest jakiś szklany sufit, którego Platforma nie jest w stanie przebić"

Biedroń dodał, że w przeciwieństwie do jego oponentów "w kwestiach równości, wolności, solidarności, sprawiedliwości społecznej udowodnił że jest wiarygodny i potrafi dużo zrobić".

- Chciałbym to kontynuować. Chciałbym, żeby ta przygoda, którą rozpocząłem w polityce wiele lat temu, przełożyła się na realną, konkretną zmianę - mówił.

"Biedroń nie odbiera telefonu od Schetyny" Jesteśmy otwarci... czytaj dalej » Pytany, czy nie sądzi, że swoim programem może odebrać głosy Koalicji Obywatelskiej, prezydent Słupska odparł, że "od trzech lat sondaże Prawa i Sprawiedliwości rosną, a Platformy Obywatelskiej stoją w miejscu".

- Jest jakiś szklany sufit, którego Platforma nie jest w stanie przebić - ocenił.

Dopytywany z kolei, czy nie chce odebrać telefonu od przewodniczącego Platformy Obywatelskiej Grzegorza Schetyny - jak powiedział w poniedziałek w "Rozmowie Piaseckiego" poseł PO i kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski - gość "Kropki nad i" skwitował: - Niech Grzegorz się nie maże, że nie chcę od niego odebrać.

- Ja się mogę z nim spotkać i rozmawiać, bo to bardzo ważne, żeby rozmawiać o Polsce. Ja będę rozmawiał ze wszystkimi prodemokratycznymi siłami. Kibicuję Platformie Obywatelskiej, żeby się ogarnęła, bo jej słabość to słabość opozycji prodemokratycznej - podkreślił Robert Biedroń.