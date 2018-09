"Duda wykonał swoje zadanie i być może okaże się niepotrzebny"





PiS już zrobił wszystko: sądy są upartyjnione, trójpodział władzy jest zakłócony. Myślę, że oni w tym momencie nie będą chcieli posuwać się dalej - powiedziała w "Kropce nad i" w TVN24 profesor Jadwiga Staniszkis. Jej zdaniem prezydent Andrzej Duda "wykonał swoje zadanie i być może okaże się niepotrzebny". W programie profesor odniosła się do ostatnich przemów prezydenta, a także skomentowała bieżącą politykę partii rządzącej.

W niedzielę podczas dorocznych Dożynek Jasnogórskich prezydent Andrzej Duda w swojej przemowie apelował "niech nikt nie waży się niczego nam dyktować, mówić nam, co możemy, a co nie możemy". - To my decydujemy, tu w naszym kraju, co jest sprawiedliwe, i co niesprawiedliwe, i co wymaga zmiany, a co może pozostać - mówił.

Zdaniem Staniszkis, "była to wypowiedź skierowana do społeczeństwa", zaznaczyła jednak, że "Unia Europejska, politycy zachodni, ale także politycy wschodni są zszokowani tym, co dzieje się w Polsce".

- To co się dzieje jest szokiem dla całego świata. Prezydent jest już trochę bojkotowany, a będzie jeszcze bardziej - mówiła.

"Duda może okazać się niepotrzebny"

Jadwiga Staniszkis pytana była również o wybór nowych sędziów Sądu Najwyższego, w tym także co myśli o wyborze nowego I prezesa SN.

- Będziemy mieli także nowego prezydenta - odpowiedziała, nawiązując ponownie do prezydenta Dudy. - Bo nie sądzę, żeby on się starał przypodobać Kaczyńskiemu swoim oportunizmem, ale też nie sądzę, żeby mógł się podobać Kaczyńskiemu - oceniła.

Jej zdaniem "być może kto inny będzie kandydował".

- PiS już zrobił wszystko: sądy są upartyjnione, trójpodział władzy jest zakłócony. Myślę, że oni w tym momencie nie będą chcieli posuwać się dalej. Duda wykonał swoje zadanie i być może okaże się niepotrzebny - mówiła.

