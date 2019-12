Problem, "który się rozlewa jak lawa, która niszczy wszystko dookoła"

Video: tvn24

"Sędziowie nie anarchizują życia społecznego"

3.12 | Sędzia Sądu Najwyższego Krzysztof Rączka zaapelował, aby "nie oskarżać sędziów o anarchizowanie życia społecznego". – To po prostu jest nieprawdziwe i to narusza naszą godność. My nie anarchizujemy życia społecznego. Nie my jesteśmy sprawcą tego stanu, z którym mamy obecnie do czynienia – oświadczył.

