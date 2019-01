"To my, wyborcy, musimy zapanować nad swoimi emocjami"

My, wyborcy, jesteśmy elementem cynicznej rozgrywki polityków - ocenił w "Kropce nad i" działacz opozycji w PRL Władysław Frasyniuk. Wskazywał, że "to my musimy zapanować nad swoimi emocjami i wyciągnąć wnioski z tego, co się stało w Gdańsku".