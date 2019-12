"Chcieliśmy dać prezesowi NIK szansę na przedstawienie swoich racji"

Video: tvn24

Sikorski: słyszałem, że premier ma plan 'B' na Banasia:...

05.12 | To już się robi taka opera mydlana, tylko że Polski szkoda - powiedział w "Faktach po Faktach" europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski, komentując sprawę prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia i problemy z odwołaniem go z funkcji. - Słyszałem, że premier (Mateusz - red.) Morawiecki ma plan "B" na Banasia: zamierza go przepisać na żonę - ironizował.

