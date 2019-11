Giertych: są plotki, że Banaś ma zlecić kontrolę majątku jednego z ministrów

Video: tvn24

Prezydent o sprawie Mariana Banasia

28.11 | Jeżeli którykolwiek z poważnych zarzutów, które do tej pory pojawiły się w sferze medialnej okazałby się prawdziwy, to ja sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, kto jest takim zarzutem obciążony, mógł sprawować urząd prezesa Najwyższej Izby Kontroli, niestety - powiedział w w środę prezydent Andrzej Duda. Odniósł się do wątpliwości dotyczących oświadczeń majątkowych prezesa NIK Mariana Banasia.

