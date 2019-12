"Nie wolno krzyczeć pod warunkiem, że ktoś pana nie piłuje"

Video: tvn24

Marszałek Senatu o pojekcie PiS w sprawie zmian w sądownictwie

16.12 | Proponowane przepisy są nie do zaakceptowania. Możliwe jest zaproszenie zagranicznych ekspertów i wysłuchanie publiczne - powiedział marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Odniósł się do nowego projektu zmian w sądownictwie autorstwa posłów z klubu PiS. - Wykorzystamy wszystkie narzędzia w Senacie, aby tę ustawę zmienić, jeśli cokolwiek będzie tam do zmiany albo ją odrzucić - zapowiedział.

