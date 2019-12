Sasin o sprawie Banasia: rzecz jest banalnie prosta

Video: tvn24

Horała: decyzja NIK budzi pewne podejrzenia

11.12 | Znakomicie, że ta sprawa trafiła do prokuratury i zostanie wyjaśniona - mówił Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do skierowania przez Najwyższą Izbę Kontroli zawiadomień do prokuratury w związku z realizacją programu "Praca dla więźniów". Zaznaczył, że taka decyzja "budzi pewne podejrzenia", bo wcześniej NIK "nie dopatrzył się zarzutów" w tej sprawie.

»