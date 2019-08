Erdogan zadzwonił do saudyjskiego króla. W tle kryzys w relacjach

Król Arabii Saudyjskiej rozmawiał w niedzielę z tureckim prezydentem. Recep Tayyip Erdogan zadzwonił do króla Salmana ibn Abd al-Aziza z okazji muzułmańskiego święta Id al-Adha - poinformowała saudyjska agencja SPA. Stosunki między Rijadem i Ankarą są w kryzysie po zamordowaniu w zeszłym roku saudyjskiego dziennikarza Dżamala Chaszodżdżiego.

Nie podano szczegółów rozmowy między dwoma przywódcami.

Krytyczny wobec władz w Rijadzie publicysta Dżamal Chaszodżdżi, który współpracował między innymi z amerykańskim "Washington Post", został zamordowany przez saudyjskich agentów w konsulacie w Stambule 2 października 2018 roku.

Rijad: morderstwo dziennikarza przeprowadzone poza kontrolą państwa

Choć Rijad początkowo twierdził, że nie ma nic wspólnego z zaginięciem mężczyzny, ostatecznie przyznał, że doszło do zabójstwa, a ciało ofiary rozczłonkowano.

Turcja zwróciła się do Arabii Saudyjskiej z wnioskiem o ekstradycję zamieszanych w sprawę zabójstwa 18 Saudyjczyków. Rijad odpowiedział jednak odmownie, podkreślając, że będą oni sądzeni w swoim kraju. Saudyjskie władze utrzymują, że morderstwo Chaszodżdżiego było przeprowadzone poza kontrolą państwa, jedynie nadzorowane przez dwóch urzędników, których później zwolniono ze stanowisk.

Przedstawiciele tureckich władz oraz CIA podejrzewają, że zabójstwo zlecił saudyjski następca tronu książę Muhammad ibn Salman. Również amerykański Senat przyjął rezolucję, w której uznał księcia Muhammada za odpowiedzialnego za śmierć Chaszodżdżiego. Rijad tym zarzutom zaprzecza.

Na początku bieżącego roku saudyjski prokurator generalny zażądał kary śmierci dla pięciu z 11 oskarżonych o zabójstwo dziennikarza.

Święto Ofiarowania

Muzułmańskie święto Id al-Adha, czyli Święto Ofiarowania, kończy hadżdż - coroczną pielgrzymkę do miejsca urodzin Mahometa. Początkiem trzydniowych obchodów jest rytuał kamienowania szatana.



Obchodzone obecnie przez muzułmanów Święto Ofiarowania nawiązuje do ofiary z syna, jaką chciał złożyć prorok Abraham. Aby upamiętnić to wydarzenie, po kamienowaniu szatana pielgrzymi dokonują rytualnego uboju zwierząt. Następnie uczestnicy hadżdżu udają się na dziedziniec największej świątyni islamu - Świętego Meczetu w Mekce - by siedmiokrotnie okrążyć świątynię Al-Kaba, którą według tradycji miał wybudować praojciec Adam.

Al-Kaba symbolizuje jedność wszystkich wyznawców islamu. Podczas modlitwy muzułmanie na całym świecie zwracają się właśnie w kierunku tej świątyni.