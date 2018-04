odtwórz: Policjant próbował zabrać mu kluczyki, on nacisnął gaz

- Byłem zdenerwowany, dlatego piłem. Potem wsiadłem do samochodu - tak w prokuraturze tłumaczył się 26-latek, który podczas ucieczki przed policją potrącił funkcjonariusza. Śledczy postawili mu cztery zarzuty, za które grozi mu do 10 lat więzienia. Zawnioskowali też o to, aby trafił za kratki. zobacz więcej »