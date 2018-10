Kreml: Albo obecny układ z USA, albo żaden. Nowego nie będzie

Video: TVN 24

Obama zrezygnował ze spotkania z Putinem

07.08 | Biały Dom odwołał spotkanie Baracka Obamy i Władimira Putina w Moskwie. Jest to reakcja na udzielenie azylu w Rosji Edwardowi Snowdenowi, co wywołało serię krytycznych sygnałów z Waszyngtonu i ochłodzenie wzajemnych relacji. Prezydent USA przyjedzie do Rosji i tak - na szczyt G20 w Petersburgu.

