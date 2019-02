Europoseł PiS o szansach Biedronia. "Większość Polaków hołduje miłości heteroseksualnej"





Jest taki segment wyborców, którzy może zagłosują na partię Roberta Biedronia, ale nie przypuszczam, żeby to był jakiś wielki ruch - ocenił europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski. Dodał, że "sądząc po aferze Stefana Niesiołowskiego", któremu prokuratura chce postawić zarzut w związku z przyjmowaniem korzyści seksualnych, "większość Polaków hołduje jednak miłości heteroseksualnej".

"Wystartuję do europarlamentu i nie przyjmę mandatu" Wystartuję w... czytaj dalej » W niedzielę 3 lutego odbędzie się konwencja, na której przedstawiona zostanie nazwa, zespół liderów i pakiet propozycji programowych partii tworzonej przez Biedronia.

"Większość Polaków hołduje jednak miłości heteroseksualnej"

O tworzonej przez byłego prezydenta Słupska formacji politycznej mówił w piątek w radiu RMF FM europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zdzisław Krasnodębski.

- Myślę, że jest taki segment wyborców, którzy może zagłosują (na partię Biedronia - red.). Może to być zjawisko bardziej trwałe niż Nowoczesna. Trwalsze, ale nie przypuszczam, żeby to był jakiś wielki ruch - ocenił Krasnodębski.

Odnosząc się do sondaży, w których nieistniejąca jeszcze partia Roberta Biedronia dostaje około 10 procent poparcia powiedział, że "zawsze tak w Polsce było, że partie, których nie było, miały 10 procent".

Biedroń: zaraz dojdzie do katastrofy systemu emerytalnego, trzeba go naprawić Moje sumienie mi... czytaj dalej » - Sądząc po aferze Stefana Niesiołowskiego, wydaje mi się, że większość Polaków hołduje jednak miłości heteroseksualnej - skwitował europoseł PiS.

Upomniany przez prowadzącego, że nie należy sprowadzać sprawy do preferencji seksualnych Biedronia, których on sam nie ukrywa, odpowiedział, że nie są one najważniejsze, ale "mają oczywiście znaczenie".

Prokuratura chce postawić zarzuty Niesiołowskiemu

Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że zamierza postawić posłowi PSL-UED Stefanowi Niesiołowskiemu zarzuty popełnienia przestępstwa o charakterze korupcyjnym.

Według prokuratury materiał dowodowy wskazuje na to, że "Stefan Niesiołowski w związku ze sprawowaną funkcją posła w okresie od stycznia 2013 r. do końca 2015 r. wielokrotnie przyjmował korzyści osobiste w postaci usług seksualnych w zamian za działania na rzecz spółek należących do zaprzyjaźnionych z nim biznesmenów".

W piątek wpłynął do Sejmu wniosek o uchylenie Niesiołowskiemu immunitetu.