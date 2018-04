Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali siedem osób podejrzanych o handel i obrót znacznymi ilościami środków odurzających i psychotropowych. To wynik śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Policjanci zabezpieczyli narkotyki, a także pieniądze na poczet przyszłych kar.

Jak podało Centralne Biuro Śledcze Policji, w akcji na terenie Krakowa i Myślenic brało udział około 60 funkcjonariuszy. Przeszukali kilkanaście mieszkań.

- U zatrzymanych znaleziono różne ilości narkotyków: od stu gramów, do dziewięciu kilogramów - powiedział Krzysztof Dratwa z Prokuratury Okręgowej w Krakowie

Wnioski o areszt

Wszyscy zatrzymani zostali doprowadzeni do prokuratury i przesłuchani.

Wobec jednej osoby, u której znaleziono sto gramów narkotyków, zastosowano dozór policji i poręczenie majątkowe.

- Wobec pozostałych sześciu zatrzymanych prokuratura wystąpiła do krakowskiego sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie - poinformował Dratwa.

Grozi im więzienie

Podejrzani to mężczyźni w wieku od 20 do 30 lat, mieszkańcy Krakowa i okolic. Część była już karana za przestępstwa narkotykowe. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, to jest obrotu narkotykami na szeroką skalę.

Podejrzani złożyli wyjaśnienia, część nie przyznała się do zarzutów, niektórzy przyznali się tylko częściowo.

Podejrzanym nie postawiono zarzutów dotyczących działania w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura nie potwierdza także powiązania podejrzanych z grupami krakowskich pseudokibiców.

Za wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara od dwóch do dwunastu lat więzienia.

