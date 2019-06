Zaszczepione dzieci z pierwszeństwem. "Miejsc jest zawsze mniej niż chętnych"

W Warszawie, Częstochowie i Katowicach radni wzięli sprawy w swoje ręce i przyjęli uchwały, które dają zaszczepionym dzieciom pierwszeństwo w rekrutacji do żłobków. Teraz do grona proszczepionkowych miast dołącza Kraków, gdzie radni właśnie przegłosowali podobną uchwałę. Pomysłodawca miejskiego prawa promującego szczepienia przekonuje, że to dobry pomysł, bo "miejsc w żłobkach jest zawsze mniej niż chętnych dzieci". Materiał magazynu "Polska i Świat" w TVN24.

- Ten warunek szczepień obowiązkowych pozwala na to, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane właśnie te dzieci i chociaż dzieci nieszczepione też będą przyjmowane, to znamy realia - mówi Dariusz Nowak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Krakowa.

A realia są takie, że miejsc w żłobkach finansowanych przez krakowski samorząd jest 2350, a chętnych dużo więcej, co podkreśla pomysłodawca uchwały Łukasz Wantuch, z organizacji Przyjazny Kraków, radny z Krakowa.

Proszczepionkowców punktują również w stolicy

Szczepisz dziecko? Będzie łatwiej o miejsce w żłobku. Krakowscy radni zdecydowali Do żłobków... czytaj dalej » - W początkowej wersji był zakaz, twardy zakaz. Ze względu na kwestie prawne zrobiliśmy kruczek prawny polegający na tym, że robimy pierwszeństwo dla dzieci zaszczepionych. Da to dokładnie ten sam efekt, bo miejsc w żłobkach jest zawsze mniej niż chętnych dzieci. Więc de facto od września do samorządowego żłobka nie dostanie się żadne nieszczepione dziecko - mówi Wantuch.

Miasta reagują na sytuację epidemiologiczną w całym kraju, a 2019 rok jest rekordowy jeśli chodzi o odrę. W ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku odnotowano już 1044 przypadki zachorowań.

- Nawet u znajomych w żłobku pojawiła się odra w tym roku, tu w Krakowie. I potem rodzice tych nieszczepionych dzieci, które nie zdążyły być zaszczepione, muszą trzymać dzieci tygodniami w domu, bo bali się, że dzieci złapią coś, co jest naprawę groźne - komentuje jedna z matek, Elżbieta.

Urzędnicy uspokajają rodziców: dzieci, które nie zostały zaszczepione ze względów medycznych, zostaną potraktowane przy rekrutacji tak, jak zaszczepione. Podobne rozwiązanie przyjęto w stolicy. Tu za szczepienie można dostać sporo punktów, bo aż 30.

Poznań chce wprowadzić proszczepionkowe uchwały do żłobków publicznych

Kary dla rodziców niezaszczepionych dzieci po zachorowaniach na odrę Niezaszczepione... czytaj dalej » Do proszczepionkowej uchwały już przymierza się Poznań. Tu rozwiązanie ma być radykalne, bo szczepienie ma być warunkiem przyjęcia do publicznego żłobka. Ale to nie koniec.

- Będziemy proponować również radnym wprowadzenie tego warunku w żłobkach niepublicznych, tam gdzie miasto częściowo dotuje opiekę nad dziećmi - mówi Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektor wydziału zdrowia i spraw społecznych z urzędu miasta w Poznaniu.

Rozwiązań na poziomie ogólnokrajowym w tej kwestii nie ma.

W zeszłym miesiącu projekt obywatelski ustawy, który chciał wprowadzić takie kryteria w rekrutacji do przedszkoli i żłobków, nie uzyskał wymaganej ustawowo liczby podpisów.