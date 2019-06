Zabił małżeństwo i upozorował ich samobójstwo, bo nie chciał spłacać długu. Dożywocie

Video: Marta Balukiewicz / Fakty w Południe TVN24

Ma status więźnia niebezpiecznego i dwa poważne zarzuty - zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem i podżegania innej osoby do udziału w zabójstwie. Po czasie do wszystkiego się przyznał. Jakub A. jest podejrzany o zamordowanie 10-letniej Kristiny. Trafił do aresztu, gdzie znalazł się pod szczególnym nadzorem w jednoosobowej, monitorowanej całą dobę celi.

