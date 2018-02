Brutalne zabójstwo 19-latka. Czterech zatrzymanych, dwóch w areszcie





Krakowski sąd zastosował areszt wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o udział w zabójstwie 19-latka, do którego doszło pod koniec stycznia na ulicy Teligi w Krakowie - poinformowała w środę Grażyna Rokita z biura prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie.

Zaatakowany maczetą nastolatek zmarł w szpitalu. Policja poszukuje sprawców - W czwartek nad... czytaj dalej » Do brutalnego ataku doszło 30 stycznia. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń prokuratury, 19-latka zaatakowała grupa około 10 osób. Napastnicy byli ubrani w czarne kurtki, mieli zamaskowane twarze i widoczne emblematy jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Po ataku maczetami i siekierami, nastolatek w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Zmarł 1 lutego.

Pierwsze zatrzymania

We wtorek policja i prokuratura poinformowały o zatrzymaniu czterech mężczyzn w wieku od 19 do 25 lat, podejrzewanych o udział w zabójstwie 19-letniego mieszkańca Krakowa.

Mężczyźni zostali zatrzymani w wyniku działań specjalnego zespołu, powołanego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie we współpracy z Prokuraturą Rejonową Kraków-Podgórze.

Jak poinformowała prokuratura, zespół ten zebrał obszerny materiał dowodowy, pozwalający na wydanie w odniesieniu do części uczestników zdarzenia postanowień o przedstawieniu zarzutów między innymi dotyczących zabójstwa.

Dwóch z czterech zatrzymanych przesłuchano we wtorek. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do aresztu na trzy miesiące. W środę mają zapaść decyzje co do pozostałych.

Prokuratura złożyła także wniosek o zastosowanie 14-dniowego aresztu od chwili zatrzymania wobec kolejnego podejrzanego, który jest poszukiwany. Posiedzenie sądu w tej sprawie wyznaczono na czwartek.

Ze względu na dobro postępowania prokuratura nie udziela bliższych informacji o sprawie.

