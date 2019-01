Wyszedł warunkowo z więzienia, po kilku godzinach zabił swoją partnerkę

Video: tvn24

Jaka jest prawdziwa twarz Krystiana Bali? "Superwizjer"...

01.04 | Absolwent filozofii, biznesmen, pisarz - a także prawomocnie skazany morderca. O procesie Krystiana Bali było głośno w Polsce i na świecie. Obecnie odbywa on karę 25 lat więzienia za zabójstwo. Do Bali doprowadziła śledczych m.in. jego książka "Amok" i zawarty w niej opis zbrodni, przypominający tę, którą bezskutecznie próbowali wyjaśnić wrocławscy policjanci. Dziennikarka "Superwizjera" spotkała się z Krystianem Balą, który do zbrodni wciąż się nie przyznaje, ale konsekwentnie wykorzystuje zainteresowanie opinii publicznej do budowania wizerunku celebryty. Reportaż "Amok - sława mordercy" Magdaleny Zagały, Jarosława Jabrzyka i Bertolda Kittela już dzisiaj w Superwizjerze o godz. 20 w TVN24.

