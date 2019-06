Chłopcy skakali ze skały do zalewu. 14-latek już się nie wynurzył

Na krakowskim Zakrzówku grupa chłopców skakała ze skały do zalewu. Jeden z nich, czternastoletni, nie zdołał dopłynąć do brzegu. Przez kilkanaście minut przebywał pod wodą. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego otrzymało informację o zajściu na zalewie Zakrzówek we wtorek około godziny 19. Pięciu nastolatków skakało do wody ze skał z wysokości około 10 metrów. Jednemu z nich nie udało się po skoku dopłynąć do brzegu.

"Nurek podjął ciało chłopaka z głębokości 23 metrów"

- Na miejsce przybyły cztery zastępy straży pożarnej. Dwa z najbliższej jednostki ratowniczo-gaśnicze przybyły na miejsce po około siedmiu minutach - poinformował mł. bryg. Jarosław Zawadzki ze Straży Pożarnej w Krakowie. – Równolegle zadysponowana została grupa nurkowa – dodał.

- Nurek, który zszedł pod wodę, po około ośmiu-dziesięciu minutach podjął ciało chłopaka z głębokości około 23 metrów – powiedział Zawadzki. Natychmiast podjęto reanimację, ale 14-latka nie udało się go uratować.

Według policyjnych statystyk od początku czerwca utonęło w Polsce już 90 osób. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od 1 kwietnia śmierć w takich okolicznościach poniosły 143 osoby.