W Krakowie na świat przyszły sześcioraczki. Cztery dziewczynki i dwóch chłopców

Video: Marek Nowicki / Fakty TVN

24.11.2018 | W Gdańsku na świat przyszły jednojajowe...

Lidia, Laura i Lea, czyli potrójne szczęście w Gdańsku. Jednojajowe trojaczki to rzadkość, ale nie tylko dlatego lekarze nie spuszczają nich z oka. Dziewczynki są wcześniakami. Łącznie ważą 5 kilogramów. Na razie cały ich świat to inkubator. Za to pierwsze święta powinny spędzić już w domu.

»