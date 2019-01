Szczeniak zamknięty na balkonie. "Nie było go widać, ale było słychać"

Video: Reuters

Policjant ratuje szczeniaka z tafli lodu na środku jeziora

28.12 | Wyjątkowa akcja ratunkowa na jeziorze Wan na wschodzie Turcji. Policyjny nurek wskoczył do lodowatej wody by ratować szczenię. Suczka utnęła na tafli lodu daleko od brzegu. Szczęśliwie, akcja zakończyła się sukcesem. Wyziębione i wyczerpane zwierzę trafiło do kliniki weterynaryjnej. Tam powoli dochodzi do siebie.

