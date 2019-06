Śledztwo prokuratury po tragedii na Zakrzówku. Utonął 14-letni Szymon

Foto: tvn24 Video: tvn24

Tragedia na zalewie Zakrzówek. Utonął nastolatek

26.06 | Na krakowskim Zakrzówku doszło do tragedii z udziałem 14-latka. Chłopiec skoczył ze skały do zalewu wraz z kolegami, ale nie zdołał dopłynąć do brzegu i przez kilkanaście minut przebywał pod wodą. Mimo reanimacji nie udało się go uratować.

