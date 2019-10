Kandydaci PiS na stronie Lasów Państwowych. "To tylko informacja"





Foto: krakow.lasy.gov.pl / Nasze Lasy | Video: Jan Piotrowski / Fakty w Południe Kandydatci PiS na stronie Lasów Państwowych

Na stronie krakowskiej dyrekcji regionalnej Lasów Państwowych pojawił się wpis o treści "Pamiętaj o swoich" i zdjęciami polityków Prawa i Sprawiedliwości kandydujących do Sejmu.

Młodzi w wyścigu do parlamentu 13 października... czytaj dalej » Zdjęcie wpisu zamieścił na portalu społecznościowym profil Nasze Lasy. Na fotografii widać napis "Członkowie Bractwa Leśnego kandydują do sejmu", a pod nim zdjęcie lasu, na które został nałożony filtr w kolorach polskiej flagi. Na pierwszym planie: ubrani w zielone mundury Bogdan Pęk i Anna Paluch, kandydaci Prawa i Sprawiedliwości w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Znalazła się też informacja z której listy i z którego miejsca startują kandydaci, a także napis "Pamiętaj o swoich".

"Jak można upolityczniać służbę państwową i robić z niej tubę propagandową wybranej opcji politycznej! Kandydaci na posłów promowani przez #LasyPaństwowe są ubrani w mundury leśników, a nie mają nawet wykształcenia leśnego!" – napisała osoba, która zamieściła screena.

Informacja czy agitacja?

Grafika została szybko usunięta. O powód zamieszczenia wpisu zapytaliśmy krakowską filię Lasów Państwowych. - To była tylko informacja, niepowiązana z żadną agitacją. Nie namawialiśmy do głosowania na konkretnych kandydatów – stwierdziła Magdalena Świtka z biura prasowego LP.

Powiesili na drzewie podobiznę posła. Usłyszeli zarzuty Zarzut kierowania... czytaj dalej » Na pytanie, czy wskazanie konkretnych kandydatów w tym kontekście nie jest namawianiem do głosowania właśnie na nich, rozmówczyni tvn24.pl powtórzyła: - Ja uważam, że to informacja, nie namawianie.

Dyrektor: usunąć

O usunięciu grafiki zdecydował dyrektor Lasów Państwowych.

- To była samodzielna inicjatywa oddziału krakowskiego. Dyrekcji regionalnych jest 17, trudno kontrolować stale stronę każdej z nich – zauważa w rozmowie z portalem tvn24.pl Anna Malinowska, rzeczniczka prasowa Lasów Państwowych.

Przyznaje jednocześnie, że w całej swojej 11-letniej pracy w Lasach Państwowych jeszcze nigdy nie spotkała się z taką publikacją na stronie żadnej z regionalnych dyrekcji.

Jak dodaje Malinowska, ona sama została poinformowana o incydencie przez dziennikarzy. – Przekazałam informację o tym wpisie dyrektorowi, a on podjął decyzję i wydał polecenie usunięcia go – wyjaśniła.

Skąd te mundury?

Rzeczniczka zaznaczyła też, że osoby widoczne na plakacie mają na sobie nie mundury leśników, a uniformy leśne, do których noszenia są uprawnieni członkowie Bractwa Leśnego. Co to takiego?

Zgodnie z zarządzeniem dyrektora dyrekcji Lasów Państwowych, bractwo zrzesza "osoby, które swoją działalnością i dokonaniami zaświadczą, że (…) niezłomna wola walki w obronie i ochronie polskich lasów jest ich dewizą życiową". O dołączeniu nowego członka do BL decyduje dyrektor.