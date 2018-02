- W wyniku działań specjalnie powołanego zespołu policjantów w poniedziałek zatrzymano cztery osoby w sprawie brutalnego zabójstwa nastolatka w Krakowie - poinformował we wtorek Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Zaatakowany maczetą nastolatek zmarł w szpitalu. Policja poszukuje sprawców - W czwartek nad... czytaj dalej » Przypomnijmy, do zabójstwa doszło 30 stycznia na ulicy Teligi w Krakowie. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń prokuratury, 19-latka zaatakowała grupa około 10 osób. Napastnicy byli ubrani w czarne kurtki, mieli zamaskowane twarze i widoczne emblematy jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Po ataku maczetami i siekierami, nastolatek w stanie krytycznym został przewieziony do szpitala. Zmarł 1 lutego.

Powołali zespół

Prokuratura Rejonowa Kraków Podgórze wszczęła śledztwo w tej sprawie. 12 lutego komendant wojewódzki policji w Krakowie powołał zespół składający się z najbardziej doświadczonych policjantów z komórek operacyjnych i śledczych krakowskiej Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Miejskiej Policji.

W wyniku prac tej grupy ustalono tożsamość podejrzewanych. Do zatrzymania czterech z nich doszło w poniedziałek rano.

- Funkcjonariusze weszli równocześnie do kilku mieszkań. Zatrzymali czterech mężczyzn, mieszkańców Krakowa, w wieku od 19 do 25 lat. Jeszcze we wtorek trafią do prokuratury. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych, będą podejmowane decyzje co do ewentualnych zarzutów i stosowania środków zapobiegawczych - informuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

I dodaje: - W dalszym ciągu prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania pozostałych podejrzewanych o udział w tym zdarzeniu.

Oglądaj Wideo: TVN24 Kraków "To nie koniec zatrzymań" - mówi rzecznik policji