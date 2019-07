"Pobudka, został pan okradziony". Zasnął na przystanku, obudził się bez portfela

Video: Bartosz Żurawicz / TVN24 Łódź

Była "kradzież" w ramach show, potem akcja policji - całkiem...

Miał być test samochodu "na śmiesznie", a skończyło się na tym, że policjanci celowali do niego z paralizatorów. - Miałem film akcji na żywo i to za friko. Fajnie, że do mnie nie strzelili - komentuje Rafał Pacześ, komik i stand-uper. Wpadł w tarapaty, bo... miał strój nieodpowiedni do auta. I - jak najpewniej chciał - został wzięty za złodzieja.

