Wyskoczył z czwartego piętra na samochód, wrócił do domu i zrobił awanturę

Krakowscy policjanci uczestniczyli w nietypowej interwencji domowej, w trakcie której awanturujący się mężczyzna opuścił mieszkanie na czwartym piętrze przez okno. Spadł na samochód, wrócił do domu i zrobił awanturę ojcu. Policja zabrała go do szpitala, gdzie nie stwierdzono u niego żadnych obrażeń.