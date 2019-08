Magdalena Kralka wciąż jest nieuchwytna. "Mając takie pieniądze, można się ukrywać"

Nadal nie udało się ustalić, gdzie przebywa Magdalena Kralka, podejrzana o kierowaniem narkotykowym gangiem. Kobieta jest poszukiwana od kilku tygodni listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu.

- Ma ogromne środki, właściwie nieograniczone. Mając takie pieniądze można się ukrywać – tłumaczył Szymon Jadczak, dziennikarz tvn24.pl.

Policja zarzuca Kralce kierowanie gangiem narkotykowym.

- Jest podejrzana o kierowanie grupą przestępczą, która skupiała się na dystrybucji oraz handlu narkotykami – informował Mateusz Drwal z biura prasowego małopolskiej policji. Grupa miała sprowadzić do Polski ponad 60 kilogramów narkotyków.

Teraz 30-latki szukają prokuratura i Interpol, jednak na razie bez skutku. - Jest ona poszukiwana listem gończym wydanym przez Prokuraturę Krajową, Europejskim Nakazem Aresztowania oraz czerwoną notą Interpolu – podał Drwal.

Nota to wniosek o współpracę lub ostrzeżenie międzynarodowe, adresowane do wszystkich państw członkowskich Interpolu. Jest kilka rodzajów tych dokumentów - "czerwona nota" oznacza, że wskazaną osobę należy zatrzymać, tymczasowo aresztować i dokonać ekstradycji.

"Pieniądze leżały na paletach"

O działalności gangu mówił na antenie TVN24 dziennikarz Szymon Jadczak. Według jego ustaleń Kralka wywodzi się z gangu tak zwanych braci Z. z Krakowa, "grupy kiboli powiązanej z Cracovią". Jest konkubiną Mariusza Z., jednego z trzech braci.

- Ich kariera zakończyła się w grudniu 2017 roku. Policjanci wpadli wtedy do domu każdego z braci. Jeden z nich, Adrian, został zastrzelony przez antyterrorystów, dwóch pozostałych trafiło do aresztu - opowiadał dziennikarz tvn24.pl. Dodał, że "gdy zabrakło głównych liderów gangu, została aresztowana też żona Adriana, na wolności została Magda, a interes był na tyle potężny, że ktoś go musiał przejąć".

Kralka miała nie uczestniczyć w ustawkach, bójkach pseudokibiców. - To, co zarzucają jej śledczy i to, co - według mojej wiedzy - rzeczywiście mogła robić, to raczej zarządzanie biznesową odnogą kibolskiego gangu - mówił Jadczak.

- Do tej pory zajmowaliśmy się głównie Wisłą Kraków. Muszę przyznać, że mnie też w pewnym momencie zaskoczyło, że (...) tak naprawdę prawdziwe pieniądze robili ludzie z Cracovii - powiedział.

Jak mówił Jadczak, "do Polski zjeżdżały, praktycznie co miesiąc, narkotyki warte 1,5 miliona euro".

- Jeden z ludzi, który zna tych braci i był w domu u Magdy, opowiadał mi, że tam pieniądze stały na paletach. Oni już nie wiedzieli, co z tymi pieniędzmi zrobić - dodał.



- Z tego też wynika to, że (Kralka) jest niedostępna dla policji. Ma ogromne środki, właściwie nieograniczone. Mając takie pieniądze można się ukrywać - tłumaczył Jadczak.

Policja prosi o pomoc

Poszukiwana przez policję Magdalena Kralka ma 30 lat, jasne włosy, zielone oczy i 172 centymetry wzrostu. Ostatnie znane miejsce jej pobytu to Kraków.

- Wszelkie informacje mogące pomóc w ustaleniu miejsca przebywania poszukiwanej prosimy kierować pod numery telefonu: 12 615 44 20, 12 615 44 46, 12 615 44 48. Zapewniamy anonimowość – podkreśla Drwal.

Policja w komunikacie ostrzega też, że za ukrywanie lub pomaganie w ucieczce osobie poszukiwanej grozi do pięciu lat więzienia.

Źródło: policja Poszukiwana Magdalena Kralka