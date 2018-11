Policjanci zatrzymali trzech podejrzanych w sprawie zniszczenia 22 figur świętych

Trzech mężczyzn podejrzewanych o zniszczenie 22 figur z Alei Świętych przy kościele parafialnym w Zarzeczu koło Niska na Podkarpaciu zatrzymała policja. Obecnie trwają czynności z ich udziałem – poinformowała w piątek oficer prasowa niżańskiej policji kom. Anna Kowalik.

Do zniszczenia figur doszło w niedzielę, 25 listopada. Zostały one poświęcone 11 listopada z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Straty oszacowano na około 50 tys. zł.

Poświęcone 11 listopada, dwa tygodnie później zniszczone 22 figury z "Alei... czytaj dalej »

Kom. Kowalik podała, że zatrzymani to mieszkańcy Zarzecza w wieku 17 i 19 lat. Podczas przeszukania u jednego z 19-latków znaleziono "przedmioty, które mogły posłużyć do zniszczenia figur".

Kowalik odmówiła obecnie – zasłaniając się dobrem sprawy - podania informacji, co to za przedmioty. Poinformowała, że przedmioty te zostały przesłane do badań, żeby potwierdzić lub wykluczyć, że zostały użyte do zniszczenia figur.

Dodała, że trwają czynności z udziałem zatrzymanych. Na razie nikomu nie postawiono zarzutów.

28 figur

Aleja świętych, ufundowana przez proboszcza i parafian, powstała przy kościele parafialnym Matki Bożej Śnieżnej w Zarzeczu koło Niska. Kolorowe figury wykonane z żywicy epoksydowej ustawiono na kolumnach. Zostały poświęcone 11 listopada w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jak mówił we wtorek proboszcz parafii ks. Jan Rokosz, wszystkich figur było 28, przy czym dwie (św. Maksymiliana i św. apostoła Judy Tadeusza) znajdują się w kościele, a trzy (św. Rodziny, św. Jana Chrzciciela i św. Michała Archanioła) nad drzwiami wejściowymi. Natomiast w Alei Świętych na zewnątrz kościoła ustawiono 23 figury, z których 22 zostały zniszczone. Ocalała tylko figura św. Pawła.

Proboszcz dodał, że z rozmów z parafianami wynika, iż chcą, aby ocalałe fragmenty figur pozostały w alei jako pewnego rodzaju memento. Aleja zaś będzie się prawdopodobnie nazywała Golgotą Świętych.

Do sprawy odniosła się posłanka PiS Anna Maria Siarkowska, która napisała w środę na Twitterze: "To ogromny cios dla lokalnej, katolickiej społeczności. Panie ministrze Brudziński, bardzo prosimy o to, by @PolskaPolicja złapała i ukarała sprawców".

W odpowiedzi szef MSWiA Joachim Brudziński, zadeklarował, że policja dołoży wszelkich starań, by znaleźć sprawców.

"To nie jest cios tylko dla lokalnej społeczności katolickiej. To jest cios dla każdego przyzwoitego człowieka. Jest dla mnie oczywistym, że @PolskaPolicja dołoży wszelkich starań, aby złapać tych kulturowych +Hunów+ barbarzyńców" - napisał na Twitterze Brudziński.