Uroczystości pogrzebowe biskupa Pieronka potrwają dwa dni

"Biskup Pieronek mówił to, czego inni nie mieli odwagi mówić"

Foto: Wojciech Matusik/Forum Video: tvn24

"Biskup Pieronek mówił to, czego inni nie mieli odwagi mówić"

28.12 | Biskup Tadeusz Pieronek był Kościołowi i Polsce bardzo potrzebny jako profesor i jako biskup, dlatego, że czasem mówił to, czego inni nie mieli odwagi mówić. Zawsze mówił to z wnętrza Kościoła i z miłości do Kościoła - powiedział w piątek dziennikarzom metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz.

»