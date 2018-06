Popatrzył w lewo, z prawej nadjechał pociąg. Auto do kasacji, on wyszedł bez szwanku





Foto: OSP Muszyna | Video: OSP Muszyna Kierowca nie zauważył pociągu

Mieszkaniec Krynicy Zdroju nie zauważył nadjeżdżającego pociągu i wjechał na przejazd kolejowy. Doszło do zderzenia. Chociaż jednak samochód kryniczanina nadaje się już tylko do kasacji, jemu samemu nic się nie stało.

"Jaką miarą mierzyć szczęście tego kierowcy?" – zastanawiają się policjanci relacjonujący wtorkowy wypadek, do którego doszło na przejściu kolejowym w Muszynie (Małopolska).

- Mieszkaniec Krynicy-Zdroju wjechał skodą na niestrzeżony przejazd kolejowy. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że patrząc w lewo, nie zauważył nadjeżdżającego z prawej strony pociągu – relacjonuje Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Auto do kasacji

Lokomotywa pociągu jadącego z Krynicy do Krakowa uderzyła w maskę samochodu. - Siła uderzenia wyrzuciła auto na jezdnię i to najprawdopodobniej uratowało życie jego kierowcy – zauważa Gleń. Mężczyzna o własnych siłach wyszedł z wraku, który – jak podaje policja – po zderzeniu z pociągiem nadaje się tylko do kasacji.

Zarówno kierowca skody jak i maszynista byli trzeźwi. - Kierowca samochodu za spowodowanie zagrożenie w ruchu drogowym został ukarany mandatem – informuje rzecznik.

Źródło: OSP Muszyna Auto po wypadku nadaje się tylko do kasacji