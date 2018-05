Podejrzany o dwa gwałty wpadł przez DNA. Odpowie za przestępstwo sprzed dziewięciu lat





Policja o gwałtach Foto: Shutterstock Video: tvn24 Policja o gwałtach 25.05 | Policjanci zatrzymali mężczyznę, według ich ustaleń w lipcu 2016 r. w Krakowie pobił i zgwałcił młodą kobietę. Dzięki badaniom genetycznym ustalono, że takie samo przestępstwo – wobec innej osoby – popełnił dziewięć lat temu – poinformował w czwartek rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. zobacz więcej wideo »

Foto: Shutterstock | Video: tvn24 Policja zbadała DNA podejrzanego

Do jednego gwałtu doszło dziewięć lat temu, do drugiego w 2016 roku. DNA przebadane przez policjantów wskazuje, że obu zbrodni dopuścił się ten sam mężczyzna. 38-latek usłyszał już zarzuty, został też aresztowany.

Atakował kobiety w centrum Wrocławia. Zdradził go bandaż i sposób chodzenia Próbował zgwałcić... czytaj dalej » 38-latek z województwa mazowieckiego jest podejrzany o zgwałcenie w lipcu 2016 roku młodej krakowianki. Policjanci zatrzymali go i zgodnie z procedurami pobrali próbkę jego materiału biologicznego. W trakcie badań okazało się, że DNA mężczyzny pojawiło się również przy innej sprawie – gwałtu popełnionego dziewięć lat temu.

Śledczy zarzucili mężczyźnie popełnienie dwóch gwałtów. Grozi mu do 12 lat więzienia. Na wniosek Prokuratury Rejonowej Kraków – Nowa Huta sąd zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt.

Mężczyzna jest podejrzany o to, że w lipcu 2016 r. w Krakowie siłą zaciągnął swoją ofiarę do wynajmowanego mieszkania i grożąc kobiecie pozbawieniem życia i bijąc ją po całym ciele, zmusił ją do współżycia. Pokrzywdzona zawiadomiła policję.

Badania DNA

- Porównanie kodu DNA wyodrębnionego z materiału pobranego od zatrzymanego z materiałem biologicznym, jaki zabezpieczono na miejscu przestępstwa potwierdziło, że policjanci trafnie wytypowali sprawcę zgwałcenia – mówił Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji. - Po sprawdzeniu w policyjnej bazie okazało się, że w 2009 roku w ramach czynności procesowych dotyczących zgwałcenia kobiety, która wracała do domu bulwarami wiślanymi zabezpieczono materiał biologiczny napastnika o identycznym kodzie DNA – dodał.

38-latek mieszkający w woj. mazowieckim został zatrzymany w okolicach Warszawy.