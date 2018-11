Bawił się przy domu, nagle zniknął. Trzeci dzień szukają 12-letniego Daniela

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie poszukują zaginionego 12-letniego Daniela Sękowskiego z Izdebek. - Do poszukiwań włączyły się dzisiaj nowe siły - powiedziała Marta Tabasz-Rygiel, rzeczniczka podkarpackiej policji.

We wtorek około godziny 14.30 chłopiec wyszedł z domu, by odwiedzić babcię, która mieszka niedaleko jego miejsca zamieszkania. Bawił się w pobliżu jej domu. Około godziny 16 kobieta zauważyła zniknięcie dziecka. Chłopiec jest leczony neurologicznie i ma problemy z komunikowaniem się.

Poszukiwania trwają

W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne getry z pomarańczowymi wstawkami, brązowo-żółty sweter z długimi rękawami. Ma 150 cm wzrostu, jest krępej budowy ciała, włosy ma krótkie i ciemne, nos normalny, uszy normalne, pełne uzębienie.

Od dwóch dni trwają poszukiwania prowadzone wspólnie z rodziną, mieszkańcami wsi, strażakami PSP w Brzozowie i okolicznych OSP, ratownikami GOPR, członkami Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych STORAT, funkcjonariuszami Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w Przemyślu, funkcjonariuszami Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP, Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie oraz członkami Stowarzyszenia Quad Team Pogórze z Izdebek. Wykorzystywane są psy trapiące, śmigłowiec i dron z kamerą termowizyjną, quady oraz inny sprzęt specjalistyczny.

Rzeczniczka podkarpackiej policji poinformowała, że do poszukiwań 12-latka w czwartek włączyły się nowe siły. Będą one kontynuowane do czasu odnalezienia chłopca.

Źródło: Podkarpacka Komenda Policji Daniel zaginął we wtorek