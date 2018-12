Blokował przejazd karetce wiozącej serce. Policja już wie, kto był kierowcą

Video: OSP Kleszczewo

Korytarz życia na A2

22.11| Oni spieszyli się do kolizji na autostradzie, kierowcy jakby byli ślepi i głusi. Niektórych ani sygnały dźwiękowe, ani świetlne nie zmobilizowały do tego, by ustąpić pędzącym strażakom. Na wideo z ich wozu "korytarz życia" na A2 (woj. wielkopolskie) bardziej przypomina labirynt, w którym z trudem lawirowali. Pokonanie dwóch kilometrów zajęło strażakom aż 10 minut.

