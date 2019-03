Nie żyje 9-latek, który wjechał quadem pod samochód





W krakowskim szpitalu zmarł dziewięcioletni chłopiec, który w sobotę wjechał quadem prosto pod jadące ulicą audi. Informacje potwierdził prokurator Jacek Tętnowski z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu.

Śledczy badają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę we wsi Ratułów pod Nowym Targiem (Małopolska). Chłopiec - bez kasku na głowie - wyjechał z drogi podporządkowanej prosto pod koła samochodu osobowego. Kierująca kobieta nie miała możliwości wyhamowania.

Dziewięciolatek na quadzie wjechał pod samochód. Jest w ciężkim stanie Dziewięcioletni... czytaj dalej » To między innymi ona, a także strażacy z pobliskiej remizy OSP jako pierwsi udzielili pomocy 9-latkowi. Pomógł też mieszkaniec miejscowości, na co dzień pracujący jako ratownik medyczny. Chłopiec był reanimowany, a po przylocie na miejsce śmigłowca LPR, przetransportowany został do szpitala w Krakowie. Jego stan od początku określany był jako ciężki.

W środę Jacek Tętnowski z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu poinformował, że chłopiec zmarł w szpitalu.

Śledztwo w toku

Śmierć 9-latka niczego nie zmienia w dalszych działaniach policji. Funkcjonariusze pod nadzorem prokuratury starają się ustalić jak to się stało, że chłopiec wsiadł na quada i wyjechał nim na drogę publiczną.

Zgodnie z prawem quad może być prowadzony przez osobę posiadającą prawo jazdy kategorii AM. To uprawnienie można uzyskać od 14. roku życia.

