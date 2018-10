W tej gminie Prawo i Sprawiedliwość wzięło wszystko. Ma 15 radnych i wójta

Piętnaście mandatów, czyli wszystkie miejsca w radzie gminy Bukowina Tatrzańska (woj. małopolskie) obejmą po wyborach radni z komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości. Wójtem gminy został także kandydat PiS - Andrzej Pietrzyk.

Ojciec prezydenta radnym sejmiku. Najlepszy w okręgu, drugi w województwie Jan Duda uzyskał... czytaj dalej » Radni startujący z komitetu wyborczego PiS otrzymali wszystkie 15 mandatów do rady gminy Bukowina Tatrzańska. Zdobyli niemal 62 proc. poparcia. Kandydatom czterech innych komitetów wyborczych nie udało się uzyskać mandatu w żadnym z 15 jednomandatowych okręgów wyborczych.

Na tym nie koniec - w wyborach na wójta także wygrał kandydat PiS. Andrzej Pietrzyk pokonał urzędującego wójta Stanisława Łukaszczyka, zdobył niemal 61 proc. poparcia. Podczas kampanii wyborczej zapowiadał on m.in. walkę o dobre imię fiakrów wożących turystów do Morskiego Oka.

"Ludzie postawili na ludzi"

Skąd taki triumf Prawa i Sprawiedliwości w Bukowinie Tatrzańskiej? Jak przekonuje radna Maria Kuruc, decydujący nie był szyld partyjny. - Ludzie postawili na ludzi. Na osoby, które mimo że są młode, mają w swoim dorobku dużo dla społeczności lokalnej - mówi.

I zapowiada ciężką pracą przez najbliższe pięć lat, by przekonać wyborców, by w kolejnych wyborach znów im zaufali. - Nie pozwolimy sobie na "odpuszczenie". Pracujemy w radzie po to, by żyło nam się lepiej - tłumaczy.

Co zamierzają zrobić dla gminy? - Pierwszą i podstawową rzeczą jest zrównoważony rozwój. Mamy miejscowości rozwinięte turystycznie - Białkę i Bukowinę Tatrzańską, ale mamy też miejscowości o zupełnie innej specyfice. Trzeba dostrzec ich problemy i pomóc im. Mamy też swoje bolączki, które widzimy, jak brak kanalizacji czy kwestia podniesienia atrakcyjności naszej gminy - wymienia Kuruc.