Wybory w Kielcach: Wenta i Lubawski spotkają się w drugiej turze





Foto: Urząd Miasta Kielce, Parlament Europejski Wenta i Lubawski spotkają się w drugiej turze

W drugiej turze wyborów prezydenckich w Kielcach spotkają się Bogdan Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty) oraz urzędujący prezydent Wojciech Lubawski (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski). Do godziny 11.30 do Miejskiej Komisji Wyborczej w Kielcach wypłynęło około trzy czwarte protokołów.

Jak tłumaczy komisarz wyborczy w Kielcach Jan Klocek, na czas przekazywania protokołów wpływ ma m.in. frekwencja, która była wyższa niż w poprzednich wyborach.

- Na pewno znaczenie też ma to, że mamy dwie komisje – tak zwaną komisję dzienną do spraw przeprowadzenia głosowania oraz komisję do spraw ustalenia wyników, tak zwaną nocną. Oni sobie przekazują protokolarnie dokumenty oraz urnę, co zajmuje też pewien czas – powiedział Klocek.

Dodał, że liczy na to, iż komisja ds. ustalenia wyników będzie lepiej pracować, bo przyjdą do niej ludzie wypoczęci. - Przez to liczymy może nie na szybkość działania z jej strony, ale przede wszystkim na dokładność, czyli na jak najmniej błędów – zaznaczył Klocek.

Wenta vs. Lubawski

Według sondażu IPSOS, w Kielcach do drugiej tury wyborów prezydenckich przeszli Bogdan Wenta (KWW Projekt Świętokrzyskie Bogdana Wenty), który uzyskał 35,8 proc. poparcia oraz urzędujący prezydent Wojciech Lubawski (KWW Porozumienie Samorządowe Wojciech Lubawski) z poparciem 29,6 proc.

- Te wstępne wyniki wskazują na jedno, że mieszkańcy Kielc są za zmianami. Oczekują nowej dynamiki, nowej nadziei, a przede wszystkim odpowiedzialności. Z tego co zauważyliśmy, część osób z naszej drużyny będzie radnymi. Spoczywa na nas już w tej chwili duża odpowiedzialność – skomentował krótko po ogłoszeniu sondażowych wyników Wenta.

Wybitny piłkarz

Wenta w 2014 roku został wybrany z list Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. W okręgu małopolsko-świętokrzyskim uzyskał blisko 40 tys. głosów. Na prezydenta Kielc startuje z własnego komitetu "Projekt Świętokrzyskie".

57-letni Wenta to były piłkarz ręczny, zawodnik m.in. Wybrzeża Gdańsk, FC Barcelony i SG Flensburg-Handewitt. Wystąpił w siedmiu finałach europejskich pucharów. Przez trzynaście lat grał w reprezentacji Polski (1981-94). Uważany jest za jednego z najwybitniejszych zawodników w historii polskiej piłki ręcznej.

Młodzi woleli Liroya

Pozostali kandydaci uzyskali: Piotr Liroy-Marzec (Komitet Wyborczy Wyborców Wolność w Samorządzie) - 16 proc., Artur Gierada (Komitet Wyborczy Wyborców Platforma Obywatelska .Nowoczesna Koalicja Obywatelska) - 8,7 proc., Krzysztof Adamczyk (Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe) - 4,9 proc., Marcin Chłodnicki (Komitet Wyborczy Wyborców SLD Lewica Razem) 4,3 proc., Arkadiusz Jelonek Komitet Wyborczy Wyborców "Bezpartyjni Samorządowcy" - 0,7 proc.

Gdyby jednak pod uwagę były brane wyłącznie głosy poddawane przez młodych wyborców (w przedziale wiekowym 18-29 lat) liderem byłby Piotr Liroy-Marzec, na którego postawiło 39 proc. kielczan w wieku 18-29 lat. Kandydat KWW Wolność w Samorządzie spotkałby się w II turze razem z Wentą, którego wybrało 36,4 proc. młodych. CZYTAJ WIĘCEJ>>>