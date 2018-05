Wassermann o decyzji Majchrowskiego: będzie uczciwa walka, przynajmniej z mojej strony





»

- Każdego kandydata będę traktowała z szacunkiem i każdego będę traktowała poważnie. To będzie uczciwa walka, przynajmniej z mojej strony - w ten sposób Małgorzata Wassermann (Prawo i Sprawiedliwość) skomentowała decyzję Jacka Majchrowskiego o jego ponownym starcie w wyborach na urząd prezydenta Krakowa.

Majchrowski chce być prezydentem Krakowa po raz piąty. Zmierzy się z Wassermann Rządzący Krakowem... czytaj dalej » Jacek Majchrowski rządzi Krakowem od 16 lat.

- W momencie, kiedy pan premier ogłosi decyzję o dacie wyborów i rozpoczęciu kampanii wyborczej, zgłoszę swoją kandydaturę - zapowiedział w czwartek Majchrowski.

Wśród ogłoszonych już kandydatów na urząd prezydenta Krakowa są: Małgorzata Wassermann (Prawo i Sprawiedliwość), Grzegorz Filipek (Nowoczesna) i Konrad Berkowicz (partia Wolność).

"Będzie uczciwa walka"

O komentarz do decyzji Majchrowskiego poproszono w czwartek w Sejmie Małgorzatę Wassermann, reprezentującą obóz Zjednoczonej Prawicy, posłankę PiS i przewodniczącą komisji śledczej ds. Amber Gold.

- Ja każdego kandydata będę traktowała z szacunkiem i każdego będę traktowała jako poważnego kandydata, nic więcej - powiedziała Wassermann.

Pytana o to, jakich kroków spodziewa się ze strony innych kandydatów, posłanka PiS odparła, że "w ogóle nie zastanawia się nad tym, jaką decyzję podejmą inni kandydaci".

- Ja robię to, co do mnie należy, niezależnie od tego, kto będzie kandydował i kiedy to ogłosi - podkreśliła Wassermann. Pytana, czy z Majchrowskim będzie "zacięta walka", odpowiedziała: "będzie uczciwa walka, przynajmniej z mojej strony".