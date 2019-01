Miał niedowład nóg, samochód prowadził przy pomocy kija





Foto: Shutterstock Patrol zatrzymał kierowce BMW do kontroli

Małopolscy policjanci zatrzymali niepełnosprawnego mężczyznę prowadzącego osobowe BMW. 41-latek do naciskania pedałów gazu, sprzęgła i hamulca używał kija.

134 razy prowadził autobus bez prawa jazdy. "Wiózł dzieci, był pijany" Kierowca autobusu... czytaj dalej » Patrol zatrzymał mężczyznę do kontroli na ulicy Pod Lasem w Wolbromiu (Małopolska). Kiedy policjanci zajrzeli do wnętrza pojazdu zobaczyli nietypowy widok.

- Mężczyzna miał niedowład nóg, a jego samochód nie był przystosowany do używania przez osoby niepełnosprawne. Tak więc za pomocą kija, który trzymał w ręku operował pedałami sprzęgła, gazu i hamulca – tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Poszukiwany i bez prawa jazdy

Kiedy funkcjonariusze sprawdzili mężczyznę w policyjnych systemach, to okazało się, że jest on poszukiwany do ustalenia miejsca pobytu. Dodatkowo wyszło na jaw, że 41-latek nie miał uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym. - Dokument ten został zatrzymany przez policjantów za liczne uprzednie przestępstwa i wykroczenia, których dopuścił się ten mężczyzna – wyjaśnia Gleń.

Ponieważ 41-latek nie przyjął mandatu, policjanci skierowali wniosek o ukaranie go do sądu.