Marszałek zażartował ze szpitalnego śniadania. "To nie do przyjęcia"

Dwie kromki chleba, kawałek masła i serek topiony - zdjęcie takiego szpitalnego śniadania zamieścił na portalu społecznościowym Dariusz Iwaneczko, dyrektor przemyskiego Instytutu Pamięci Narodowej. "W szpitalu się leczymy a w restauracji gościmy" - skomentował marszałek Podkarpacia Władysław Ortyl. W sieci zawrzało.

Iwaneczko opisał swój posiłek jako "english breakfast w wydaniu polskiej służby zdrowia". Pod zdjęciem pojawiło się sporo komentarzy. W tym jeden, którego autorem jest Władysław Ortyl, marszałek województwa podkarpackiego.

Samorządowiec podsumował kiepską jakość posiłku słowami: "w szpitalu się leczymy a w restauracji gościmy".

W piątek nie udało nam się z Ortylem skontaktować i ustalić, co dokładnie miał na myśli. W sekretariacie usłyszeliśmy, że marszałek jest na urlopie i wraca dopiero w przyszłym tygodniu.

Nie udało nam się także skontaktować z Dariuszem Iwaneczko - dyrektor IPN ma powrócić do pracy dopiero w połowie marca.

Śniadanie w szpitalu

Marszałek Ortyl i szpital

Komentarz Władysława Ortyla oburzył część internautów. Wśród urażonych komentarzem samorządowca znalazł się między innymi Marek Rząsa, poseł Platformy Obywatelskiej z Przemyśla.

- Ten komentarz był nie na miejscu, szczególnie ze strony osoby, która przecież odpowiada za szpitale wojewódzkie - zauważa Rząsa.

Szarobura breja i pół ćwiartki ogórka, czyli szpitalne jedzenie się nie poprawia Pacjenci w... czytaj dalej » Rząsa wskazuje, że to kolejny raz, gdy marszałek Ortyl komentuje na Facebooku sytuację w szpitalu.

- Około rok temu, kiedy pielęgniarki w Przemyślu zorganizowały strajk głodowy, pan marszałek zrobił zdjęcie zapasowych materacy leżących gdzieś w szpitalu i opublikował je twierdząc, że to te materace na których protestują pielęgniarki i że są puste, bo protestujące poszły coś zjeść - relacjonuje poseł.

Zdjęcie pustych materaców, zamieszczone przez Ortyla 30 września zeszłego roku, nadal znajduje się na jego koncie na Facebooku. "Kto zgadnie gdzie zrobiono tą fotkę ? Dziś o godzinie 9.15. Dla ułatwienia dodam że w Przemyślu!" - brzmi podpis.

Będzie dyskusja?

Rząsa opublikował na Facebooku zdjęcie zamieszczone przez Iwaneczko razem z komentarzem Ortyla. Samorządowca zalała fala krytyki - pojawiła się między innymi żartobliwa sugestia, by to samego marszałka na najbliższej sesji poczęstować tego typu śniadaniem.

- Nie chciałbym, żeby to poszło w tę stronę, w stronę happeningu, bo to nie jest temat do żartów. Jedzenie szpitalne to też element terapii, powinno pomagać chorym w powrocie do zdrowia - komentuje Rząsa.

Czy w takim razie jest szansa, że komentarz marszałka stanie się przyczynkiem do poważnej dyskusji o jakości wyżywienia w polskich szpitalach? - To jest bardzo dobry pomysł, cieszyłbym się, gdyby tak się stało. Podejmę ten temat i wyślę do marszałka pismo z zaproszeniem do takiej dyskusji - zapowiada poseł.