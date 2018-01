Video: Subregion Zachodni i Planenergia.pl

Spot promujący akcję "Nie truj sąsiada"

24.02 | Po Franciszku Pieczce z laską na miasto wyszli młodzi. Jeszcze groźniejsi. W maskach. Z kamerą. Nagrywają tych, co trują, paląc tanim mułem. Mają loga, babcia im poprasowała na koszulkach, "bo ten smog nas zabije, to tak nie może być". To drugi spot kampanii "Nie truj sąsiada", realizowanej przez Subregion Zachodni i Planenergia.pl. Tym razem w walkę z dymiącymi kominami zaangażował się popularny youtuber Rezi, czyli Remigiusz Wierzgoń z Wodzisławia Ślaskiego, jednego z najbardziej zadymionych miast na Śląsku.

