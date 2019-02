Wbiega na jezdnię i przewraca się tuż przed samochodem. "To powinna być przestroga"

Młody mężczyzna wbiega na jezdnię, tuż pod koła nadjeżdżającego samochodu. Upada i prawdopodobnie tylko dzięki temu nie zostaje potrącony. Nagranie ku przestrodze opublikowała małopolska policja.

Całe zdarzenie uchwyciła kamera samochodowa jednego z kierowców stojących w korku przed pasami. Na filmie widać najpierw, jak młody mężczyzna przechodzi przez jezdnię i zatrzymuje się na chodniku. Po chwili zawraca i, nie rozglądając się, ponownie wbiega na jezdnię – prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu dostawczego. Zauważa go w ostatniej chwili, potyka się i przewraca. Samochód przejeżdża centymetry od nóg nastolatka.

"Powinien być przestrogą"

Film wpłynął na policyjną skrzynkę Stop Agresji Drogowej. Uwagę policjantów zwróciło zarówno zachowanie nieostrożnego nastolatka, jak i kierowcy dostawczego forda, który zignorował podwójną linię ciągłą. - Według taryfikatora jest za to przewidziany mandat karny w wysokości 200 złotych i pięć punktów karnych, chyba że sporządzony będzie wniosek o ukaranie do sądu - wówczas karą za wykroczenie może być grzywna do 5000 zł – tłumaczy Sebastian Gleń, rzecznik prasowy małopolskiej policji.

Policja przyznaje, że pieszy miał dużo szczęścia. - Można przypuszczać, że tylko dzięki upadkowi nie został potrącony przez samochód. Ten materiał filmowy powinien być przestrogą przed niebezpiecznymi zachowaniami na drodze – zauważa Gleń.