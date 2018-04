Tragiczny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z kilkuset metrów





Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportowali do zakopiańskiego szpitala turystę, który w sobotę spadł w przepaść w rejonie Rysów. Mimo wysiłków ratowników mężczyzny nie udało się uratować.

"Poślizgnęła się i spadała w przepaść". Turystka w ciężkim stanie Kobieta, która w... czytaj dalej » - Turysta podchodził do wierzchołka Rysów. Najprawdopodobniej poślizgnął się na śniegu i spadł kilkaset metrów w rejon Czarnego Stawu - relacjonował ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski.

Turysta był najpierw reanimowany przez przypadkowych turystów, którzy widzieli wypadek. To oni telefonicznie powiadomili TOPR. Ratownicy na miejsce dotarli na pokładzie śmigłowca i przejęli akcję ratowniczą. Turysta trafił do zakopiańskiego szpitala, gdzie zmarł.

W górach zima

TOPR przypomina: choć słoneczna pogoda zachęca do górskich wypraw, to powyżej górnej granicy lasu panuje zima, a na szlakach leży mokry śnieg. Do uprawiania turystyki w tej części Tatr niezbędny jest sprzęt zimowy, taki jak raki i czekan.

