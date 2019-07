Do jelenia, który polubił ludzkie jedzenie, strzelają gumowymi kulami. "Brutalne, ale konieczne"

Tatrzański Park Narodowy przestrzega turystów przed dokarmianiem dziko żyjących zwierząt. Jeleń, który skuszony przekąskami oferowanymi przez ludzi zaczął pojawiać się w rejonie morskiego Oka, musi być teraz odstraszany gumowymi kulami. Tylko tak można go przywrócić naturze.

Przyrodnicy w swoim apelu podkreślają, że dziko żyjące zwierzęta szybko przyzwyczajają się do łatwego zdobywania pokarmu, kiedy są dokarmiane przez ludzi. W ten sposób dzicy mieszkańcy Tatr zatracają naturalny lęk przed ludźmi i tracą zdolność do samowystarczalności.

Kot mieszka na drzewie i taka jego historia W Bartoszycach w... czytaj dalej » Jako przykład szkodliwości takich działań TPN wskazuje jelenia, który pojawia się nad Morskim Okiem. Jest on notorycznie dokarmiany przez turystów. Jeleń na tyle przyzwyczaił się do obecności człowieka, że je z ręki i pozuje do zdjęć. Takie zachowanie turystów jest jednak nieodpowiednie. Władze parku narodowego zdecydowały się na odstraszanie jelenia poprzez strzelanie do niego gumowymi pociskami.

"Jeleń jest przez nas monitorowany i odstraszany gumowymi kulami. Mimo że ten zabieg może wydać się brutalny, jest skutecznym sposobem na wywołanie lęku przed człowiekiem i powrót do jego naturalnych zachowań" – napisały w komunikacie władze TPN.

To niebezpieczne!

Mimo apeli przyrodników o respektowanie obowiązującego w parku zakazu zbliżania się do dzikich zwierząt, jeleń nadal jest dokarmiany przez turystów. Władze TPN zwracają jednak uwagę, że takim zachowaniem turyści wyrządzają krzywdę zwierzęciu i sami ryzykują, bo dzikie zwierzę może się przestraszyć i zaatakować lub nieumyślnie zranić ludzi. Istnieje również niebezpieczeństwo przenoszenia chorób i pasożytów.

Na tatrzańskich polanach okres letni to czas żerowania niedźwiedzi. W ostatnich dniach te drapieżniki były widywane m.in. w Dolni Kondratowej. Przyrodnicy z TPN apelują, że w przypadku spotkania z niedźwiedziem, należy spokojnie, bez gwałtownych ruchów, oddalić się w przeciwnym kierunku.