Burze w Tatrach. TOPR: kilku zabitych, kilkunastu rannych

Pierwsze osoby, które zostały ranne podczas czwartkowej burzy w Tatrach trafiły do zakopiańskiego szpitala.

Do Zakopanego dotarły także cztery śmigłowce LPR, które transportują rannych do szpitali. Jeden ze śmigłowców LPR lądował na Polanie Kondratowej, skąd ratownicy zabierali rannych. Cały czas na lądowisko przy zakopiańskim szpitalu z gór na pokładzie śmigłowca TOPR trafiają ranni, skąd dalej są przewożeni karetkami do tutejszego szpitala, bądź trafiają na pokład śmigłowców LPR i dalej są transportowani do innych szpitali.