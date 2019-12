Spacerkiem po ledwie zamarzniętym Morskim Oku. "Selekcja naturalna", "idioci", "współczuć ratownikom"

Nie wolno, a i tak wchodzą, choć lód na jeziorze cienki, "ledwo przy brzegach złapał". Turystów spacerujących po Morskim Oku nagrał pan Adam z Krakowa, który wybrał się kilka dni temu w Tatry. TOPR ostrzega, a internauci komentują: "selekcja naturalna".

Jak na zimę jest dosyć ciepło. W Tatrach całkiem niedawno dopiero temperatura zaczęła spadać poniżej zera. Dziś, według TPN, w rejonie Morskiego Oka waha się od - 1 do - 2 stopni Celcjusza. Lód na jeziorze jest jeszcze cienki. Nie inaczej było 7 grudnia, kiedy został nagrany filmik z wędrującymi po tafli ludźmi.

Szlaki oblodzone, jeziora zamarzają. Trudne warunki w Tatrach Większość... czytaj dalej » - Jak już dłuższy czas są mrozy to jest zupełnie normalne, że wchodzi się na taflę Morskiego Oka. Ale teraz ta pokrywa jest cienka, coś tam pewnie przy brzegach złapało dopiero. Nie da się ukryć, że to nie jest bezpieczne – mówi dyżurny Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w rozmowie z tvn24.pl.

I dodaje, że w tym sezonie TOPR nie dostał jeszcze zgłoszenia o turyście, który w tym miejscu wpadłby do wody.

A gdyby wpadł? Morskie Oko to największe tatrzańskie jezioro, w najgłębszym miejscu ma nawet 50 metrów. To, plus lodowata w grudniu woda, znacznie zmniejsza szanse na ratunek dla tego, pod kim załamałby się lód.

TOPR odradza, TPN zabrania

I o ile TOPR przestrzega przed sprowadzeniem na siebie śmiertelnego niebezpieczeństwa, o tyle władze Tatrzańskiego Parku Narodowego wprost zabraniają wchodzenia na tafle górskich jezior.

"Tatrzańskie jeziora, w tym Morskie Oko, zaczęły zamarzać - jest na nich cienka warstwa lodu - zabrania się wchodzenia na taflę, ponieważ z łatwością może się załamać" – czytamy w opublikowanym we wtorek komunikacie.

TPN ostrzega też przed oblodzonymi szlakami i szybko zapadającym w grudniu zmrokiem.

W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego.

"Rozumu brak"

Zamieszczony w internecie film wzbudził oburzenie internautów. Niektórzy z nich wprost mówili o "selekcji naturalnej", inni proponowali duże kary finansowe dla osób wchodzących na taflę jeziora.

- Powinny być tabliczki z ostrzeżeniami wejście na tafle grozi mandatem 500 zł, bo tylko potencjalna kara finansowa może przemówić do osób pozbawionych wyobraźni – stwierdził jeden z komentujących.

Inna osoba zaznaczyła, że "ma swój własny rozum i w życiu by tak nie zaryzykowała" - Jak widać na załączonych obrazkach dużej części ludzkości rozumu po prostu brak. Współczuć można jedynie ratownikom, którzy w razie czego muszą narażać własne życie, by ratować tych idiotów – zauważyła internautka.