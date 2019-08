Po burzy w Tatrach wciąż poszukiwane są dwie osoby

Cztery osoby nie żyją, 157 jest poszkodowanych, z czego 34 nadal w szpitalach. To bilans po gwałtownej burzy, która w czwartek przeszła nad Tatrami. Z dwoma osobami rodziny nadal nie mają kontaktu. Ratownicy nie wiedzą, czy osoby te przebywają w górach. Trwa ich poszukiwanie.

"Robiąc to zdjęcie, nie miałam świadomości, jaka tragedia wydarzyła się tam, na górze" Dramat w Tatrach... czytaj dalej » W czwartek po nawałnicy udzielono pomocy aż 157 osobom w kilku szpitalach. - To skala ogromna, nie notowana w górach i chyba nigdy, poza katastrofami typu trzęsienia ziemi - mówi Jan Krzysztof, naczelnik Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Jak podał, w cztery godziny wszyscy wymagający pomocy zostali sprowadzeni na dół.

- To jest sytuacja, którą można porównać do zamachu terrorystycznego. Duża grupa przypadkowych ludzi została rażona. To był szereg osób, w tym dzieci. Poparzeni, połamane nogi, rany na całym ciele. W krótkim czasie udało się to opanować przy pomocy wszystkich służb - podkreślił.

Wśród poszkodowanych jest m.in. mężczyzna, który pod jednym z łańcuchów górskich prowadził resuscytację innego rannego. - Kiedy doszło do kolejnego wyładowania, został strącony. Nic mu się nie stało. Pomimo dramatycznej sytuacji ci ludzie spieszyli z pomoc innym - mówi Tomasz Wojciechowski, dyżurny ratownik TOPR.

34 osoby nadal w szpitalach

Schronisko zamieniło się w ambulatorium. "W ciągu dwóch godzin były tu ranne 42 osoby" Tutaj wszystkich... czytaj dalej » W szpitalach w Krakowie, Nowym Targu, Zakopanem. Limanowej, Prokocimiu i Suchej Beskidzkiej nadal przebywają 34 osoby. Ich obrażenia są zróżnicowane: od urazów np. czaszkowych przez oparzenia po urazy wielonarządowe.

Jak poinformowała dr Małgorzata Czaplińska, zastępca dyrektora szpitala powiatowego w Zakopanem, w ciągu 5-6 godzin zakopiański szpital przyjął tylu pacjentów, ilu zwykle w ciągu doby. Zajmowało się nimi 90 osób, w tym 40 lekarzy.

- Największą trudnością było przekazanie chorych do kolejnych placówek. Sprawnie to poszło. Wszystkie służby się sprawdziły - podkreśla.

Większość pacjentów jest w stanie ogólnym dobrym.

- Na naszych szpitalnych oddziałach przebywają wciąż 22 osoby. Są na chirurgii ogólnej, pediatrii, kardiologii, ortopedii, internie. Jeszcze pięć osób mamy na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Prawdopodobnie w ciągu doby zostaną wypisane - powiedziała Czaplińska.

W szpitalu znajdują się rodzice dwojga zmarłych dzieci. - Są pod opieką psychologiczną i duszpasterską - przekazała Czaplińska.

"To było ogromne wyzwanie"

- Ta akcja to było ogromne wyzwanie - przyznaje Jan Krzysztof, naczelnik TOPR. W akcję zaangażowanych było aż 80 TOPR-owców, najwięcej w rejonie Giewontu, do tego członkowie Grupy Podhalańskiej GOPR i strażacy. - Szacujemy, że około 180 osób brało udział w akcji. Od początku całą akcję koordynował TOPR. To było nasze zadanie. Pozostałe służby, które nam pomagały wykonywały nasze prośby. To była bardzo dobra współpraca. Jestem dumny z ratowników - powiedział Jan Krzysztof.

W akcji wykorzystano pięć śmigłowców - jeden TOPR-u, który pracował w najwyższych partiach gór i cztery Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śmigłowiec TOPR-u pracował jeszcze w trakcie burzy, gdy dochodziło do wyładowań atmosferycznych. - Ryzyko pracy pod Giewontem było bardzo duże. Na szczęście nikomu z nich nic się nie stało - przyznał Krzysztof.

Schronisko jak szpital

"W moment przyszły chmury", "widziałem osoby, które spadły". Byli w Tatrach, gdy rozpętała się burza To był nasz... czytaj dalej » Jak poinformował, schronisko na Hali Kondratowej zamieniło się w ogromny szpital, gdzie selekcjonowano pacjentów i opatrywano rany. - Restauracje same dowoziły tam posiłki. To wsparcie było dla nas ważne. Mieliśmy tyle pracy, że wszystkie wolne ręce były zajęte - przekazał naczelnik TOPR.

Cały czas trwa weryfikowanie, czy są jeszcze jakieś osoby zaginione. - Mamy nadzieję, że te cztery osoby, które wczoraj zginęły, w tym dwoje małych dzieci, to ostatnie osoby, które poniosły śmierć - mówił Krzysztof.

Szukają dwóch osób

Jak poinformował rano na antenie Radia Kraków wojewoda małopolski Piotr Ćwik, wieczorem i w nocy właściciele podhalańskich ośrodków wypoczynkowych zgłosili, że nie wróciło do nich 16 osób. Do tej pory udało się zlokalizować 14 z nich. Pozostałe dwie wciąż są poszukiwane.

- Do godzin południowych w piątek, nie mieliśmy kontaktu z dwoma poszukiwanymi osobami. W związku z wydarzeniami w Tatrach mnóstwo osób z Polski telefonowało z informacją, że nie mają kontaktu ze swoimi bliskimi, którzy udali się na wypoczynek do Zakopanego. Nie były to jednak informacje precyzyjne, czy te osoby znajdowały się konkretnie podczas burzy w Tatrach. Zweryfikowaliśmy wszystkie niepokojące sygnały i pozostały dwie osoby, z którymi nie ma kontaktu. Będziemy ustalali, gdzie te osoby mogą przebywać i potwierdzać, czy na pewno im nic nie grozi – powiedział rzecznik zakopiańskiej policji Roman Wieczorek.

"Przekrój obrażeń ogromny". Zabici i ranni po przejściu burzy W wyniku... czytaj dalej » - Wiemy, że rodzinom brakuje kontaktu z niektórymi osobami, ale czy one poszły w góry, czy nie - takich informacji nie mamy. Trzeba też wziąć pod uwagę, że w niektórych schroniskach jest problem z zasięgiem. Jak nasi ratownicy odpoczną już po tej wyczerpującej akcji, to postaramy się podnieść śmigłowiec i sprawdzić jeszcze okolice Giewontu i Tatr Zachodnich. Będzie to uzależnione od pogody. Na razie nie planujemy bezpośrednich wyjść w góry, chyba że okaże się, że ktoś potrzebuje pomocy - tłumaczy Krzysztof.

Jak dodał, do spenetrowania pozostała im północna ściana Giewontu, gdzie najczęściej mają miejsce upadki. Zakres akcji zależy od pogody w górach. Wciąż możliwe są burze.

- Musimy być gotowi na ewentualne działanie. Rano widziałem pełne busy ludzi jadących w góry... - mówił.

I przypomniał, by przed wyjściem w góry sprawdzać prognozy pogody i korzystać z aplikacji dostępnych na telefony. - Są narzędzia, trzeba tylko z nich korzystać dla własnego bezpieczeństwa. Mamy nadzieję, że po wczorajszych zdarzeniach zostaną wyciągnięte wnioski - powiedział.

Została uruchomiona specjalna infolinia pod numerami telefonów (18) 201 71 00 i (18) 202 39 14, na którą można zadzwonić w sprawie osób poszkodowanych. - Pod tymi numerami telefonu można otrzymać też pomoc psychologiczną. Wsparcie psychologiczne można też uzyskać w Szpitalu w Zakopanem - podaje Joanna Paździo, rzeczniczka wojewody.

Szlak turystyczny na Giewont został zamknięty do odwołania.