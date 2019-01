Wygłodzone, zmarznięte, na krótkich łańcuchach. "W miskach miały tylko śnieg"

Video: Fundacja Ludzie Przeciw Myśliwym

Kielce. Myśliwy skazany za znęcanie się nad zwierzęciem

- To anachroniczne myślenie, że oto zwierzę ma dojść do śmierci samo, ile by to nie trwało, że oto należy dokonać pewnych nacięć, wycięć, by pozyskiwane mięso nie było skażone zapachami - uzasadniał sędzia. - Zapadł pierwszy w Polsce wyrok skazujący dla myśliwego za znęcanie się nad zwierzęciem w trakcie polowania - cieszy się oskarżyciel z Fundacji Ludzie Przeciw Myśliwym. Trzy lata walczył o uznanie krzywdy dzika, któremu żywcem wycinano genitalia.

»