Kradł kratki ściekowe z dróg i sprzedawał je w skupach złomu

Foto: KPP Tarnów Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019]

Ukradł ketchup z restauracji. Oddał z nawiązką, bo uznał, że...

11.08| Pewien złodziej ukradł butelkę ketchupu w jednej z restauracji w stanie New Jersey. Od tego czasu przytrafiło mu się kilka przykrych incydentów. Dlatego dręczony wyrzutami sumienia grzecznie przeprosił i oddał - z nawiązką - to, co ukradł. W liście do właścicielki restauracji wyraził nadzieję, że dzięki temu pozbędzie się poczucia winy, a jego problemy znikną.

»