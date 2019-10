Trzy osoby ranne, "budynek nie nadaje się do zamieszkania". Wybuchła butla z gazem

Chodził po ulicy z nożem i butlą gazową. Wszedł do garażu i...

Chodził po ulicy z nożem i butlą gazową. Wszedł do garażu i...

06.10 | 11 zastępów straży pożarnej dogasza pożar po wybuchu gazu w domu jednorodzinnym w Janówce koło Łodzi. Ze wstępnych informacji policji wynika, że wybuch spowodował 28-latek, który wcześniej kręcił się w okolicy z nożem i butlą gazową. - Wszedł do garażu na jednej z posesji, tam odkręcił butlę gazową i doprowadził do wybuchu - przekazała Edyta Sobieraj z łódzkiej policji. W wyniku wybuchu ucierpiał 9-latek, który w poważnym stanie trafił do szpitala.

